Panela de pressão elétrica é segura?

Algo cada vez mais frequênte nas cozinhas da atualidade é a presença de aparelhos elétricos. Além do microondas, que se tornou um eletrodoméstico clássico e utilizado para os mais diversos preparos, existem mini fornos elétricos, fritadeiras a ar e até panelas que cozinham sem a necessidade de supervisão.

Uma delas é a panela de pressão elétrica, que permite a cocção de todos os alimentos que são preparados na panela convencional, só que de forma mais prática. Quando se trata desse utensílio em específico, é normal que muitos tenham receio de utilizá-lo, visto que seu mau uso pode ocasionar acidentes um tanto assustadores.

Entretanto, tal panela de pressão, em especial o modelo Experience, uma linha da marca Electrolux criada em parceria com Rita Lobo, que além de possuir boas avaliações no site da Amazon, é um dos destaques do Estadão Recomenda e classificada como “extremamente segura”.

O modelo desponta como um dos mais vendidos da categoria, apresenta interior de teflon antiaderente e um total de dez travas de segurança, como travamento automático de tampa, travamento mecânico de tampa, pino de verificação, controle de pressão, dispositivo de alívio de pressão, válvula de alívio de pressão, termostato, aviso sonoro, fusível térmico e cobertura anti-bloqueio da válvula de pressão.