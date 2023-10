Panelaço: novo programa culinário, apresentado pela ex-BBB Ana Clara, estreia hoje

Hoje o canal televisivo GNT aguarda a estreia de seu mais novo programa culinário, o Panelaço, que será exibido ao vivo de segunda a sexta a partir das 19h45. Apresentado por Ana Clara, que fez parte do elenco da 18ª edição do Big Brother Brasil, o formato convida personalidades famosas por vez para executar receitas em 50 minutos e compartilhar histórias pessoais.

A temporada contará com 20 episódios, onde os convidados e a apresentadora terão de experimentar os pratos ao final do preparo. Em comunicado enviado ao TV Pop pelo GNT, Ana Clara diz: “Eu estou muito animada! Acho que vai ser muito legal porque é uma experiência nova para mim. Venho me preparando para o programa, como tudo que eu já fiz. Sempre que a gente faz alguma coisa ao vivo é um aprendizado. Com certeza vou aprender para caramba e vai ser muito legal”.

Segundo a ex-BBB, o programa não está centralizado na performance das refeições feitas durante a gravação, mas na experiência da cozinha compartilhada: “A gente vai cozinhar, mas vai conversar também. E não tem essa regra de ‘tem que dar tudo certo’, ‘tem que ficar perfeito’, ‘tem que ficar maravilhoso’. Se der errado, deu. É um programa ao vivo e faz parte”.

“O foco não é a receita em si, mas sim a gente conversar, bater papo e se divertir na cozinha. Pode ter receita que dê errado, mas a gente tem 50 minutos pra deixar ela pronta e não é garantia que vai dar certo!”, conta em entrevista ao GShow.

