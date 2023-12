Panetone de sushi: empreendedora carioca já faturou mais de R$ 100 mil com invenção

Os amantes de comida japonesa já devem saber: o Sushittone é uma novidade gastronômica criada pela empreendedora Maria Santos, do Rio de Janeiro, que inovou na versão do sushi formando um gigante recheado com atum e salmão, no formato de um panetone.

Agora o nome fez mais sentido, não é mesmo? Desde o registro nas redes sociais, as vendas do estabelecimento Sushi Saborô aumentaram e chegaram a R$ 165 mil em uma semana. O número cresceu tanto que a unidade, de R$ 55, trouxe o rendimento na casa dos mil.

‘‘Sempre compartilhei as novidades nas redes sociais, mas nunca imaginei que o sushittone pudesse fazer tanto sucesso’', revelou Maria, de acordo com o portal Exame. A criação alcançou outros restaurantes e as pessoas até começaram a arriscar na receita dentro das residências.

Com o topo coberto por cream cheese e cebolinha, as imagens são de dar água na boca. Para quem gosta de comida japonesa ou só quer provar uma novidade gastronômica, o sushittone virou uma febre que agradou aos olhos e paladares.