Panetone: qual foi a 2ª melhor marca de supermercado eleita em 2023?

A época de Natal chegou ao fim, mas ainda há vestígios dela nas árvores que são desmontadas e nos panetones que continuam nas prateleiras dos supermercados. E para quem ainda quer comprar um pão natalino, o Paladar tem uma lista com melhores panetones de 2023.

Em dezembro, jurados foram convidados para testar os panetones de marcas próprias de supermercados e avaliar a qualidade dos produtos.

Na ocasião, foram avaliados aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das frutas e, o principal: sabor. Nessa seleção não entraram as versões recheadas com cremes ou trufadas, apenas as tradicionais.

De acordo com os especialistas, o Carrefour ficou em segundo lugar no ranking, atrás somente do mercado Oba. Isso, porém, não quer dizer que a experiência foi boa. O pão natalino apresentou uma massa pesada, sem alvéolos e fez “tudo se juntar num bolo de massa na boca”, analisou o júri. Além disso, trouxe excesso de aroma artificial e sabor alcoólico.

