Panetone: relembre a 2ª melhor marca no ranking de 2022

Todos os anos o quadro Paladar Testou promove um especial natalino garimpando panetones e chocotones artesanais com uma mega degustação e elege quais são as novidades mais saborosas.

No ano passado, a procura por pães natalinos de sabores clássicos - isto é, de frutas cristalizadas e de gotas de chocolate - rendeu em um teste com 25 amostras de cada categoria, que foi realizado com o auxílio de padeiros, confeiteiros e chefs de cozinha, que avaliaram os produtos de acordo com a aparência, aroma, umidade, sabor e textura das massas, e quantidade e qualidade das frutas cristalizadas.

Ao final do teste, os especialistas chegaram à conclusão de que o panetone de frutas da doceria italiana Qui o Qua ocupa o segundo lugar do pódio por oferecer uma massa ultra macia, amanteigada e leve, com frutas cristalizadas saborosas e bem distribuídas. No topo, os cristais de açúcar cravejados trazem, além de beleza, uma crocância ímpar e um equilíbrio na acidez da massa.

Confira o ranking completo e os detalhes da avaliação na matéria ‘Melhores panetones e chocotones de 2022′, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

