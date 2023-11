Panetone: saiba como escolher o melhor produto para o Natal

Os panetones já estão dominando os mercados desde o início de novembro, mas com a chegada de dezembro, a procura pelo pão natalino aumenta. No entanto, escolher o panetone perfeito pode não ser uma tarefa fácil, e isso vai desde a massa ao preço do produto.

Ao paladar, a chef Tássia Magalhães, comandante do Nelita e do café-confeitaria Mag Market, conhecida por ser uma das maiores especialistas em panetone do Brasil, deu dicas valiosas sobre como escolher o melhor panetone do mercado.

Segundo Tássia, é preciso avaliar se o produto apresenta um bom sabor, tanto de fermentação, quanto do que ele é saborizado. Ela explica que um ‘bom salto de forno’ significa que teremos um panetone leve, ou seja, volume grande em relação a gramatura. Isso indica que a fermentação foi feita corretamente.

A chef diz ainda para ficar de olho na textura, sabor e aroma. A massa não pode ser mole, gosmenta ou embatucada.

