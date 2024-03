Pão brasileiro está entre os 50 melhores do mundo, diz site

Existem mais de 100 variedades de pães em todo o mundo, cada um com sua massa, ingredientes e sabores distintos. Suas diferentes versões são apreciadas há séculos em diversas culturas.

Por sua popularidade global, o CNN Travel compilou uma lista dos melhores pães do mundo, incluindo o pão de queijo brasileiro, elogiado como ‘‘um dos petiscos mais saborosos’' do país.

Essa classificação não segue uma ordem específica, apenas destaca pães notáveis e suas conexões com ingredientes e histórias culinárias.

Na lista, também está o pão Tortilha, originário do México, que liderou o ranking do TasteAtlas, um guia gastronômico baseado em experiências de consumidores, não especialistas em gastronomia.

Outros pães destacados incluem a Broa de Milho de Portugal, o Pão Limpa da Suécia, o Karavai da Rússia, a Baguette da França e o Simit da Turquia, além do pão de queijo do Brasil. As informações são do CNN Travel.

Teste do pão de queijo

