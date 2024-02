Pão de queijo para congelar: saiba qual é a melhor marca segundo especialistas

Oito pães de queijo congelados do mercado foram selecionados para o teste do Paladar, com o objetivo de identificar as melhores marcas disponíveis, conforme a opinião de especialistas convidados.

Apenas versões tradicionais fizeram parte, ou seja, nenhuma apresentava recheio. Sendo assim, a principal etapa da avaliação consistia em assar os pães seguindo as instruções da embalagem.

Segundo a matéria de Chris Campos, o resultado mostrou que a Momento Mambo conquistou o primeiro lugar por seu sabor mais próximo ao produto artesanal. Além disso, obteve uma aparência agradável ao final do preparo e ainda ganhou pontos pelo queijo na casca. Saiba mais.