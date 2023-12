Paola Carosella comenta sobre possibilidade de substituir Ana Maria Braga no ‘Mais Você’

Com sua marcante trajetória no mundo da gastronomia e experiência televisiva, Paola Carosella é frequentemente alvo de especulações sobre seus projetos, especialmente devido à sua contínua paixão pela culinária.

Um dos rumores é de que seu nome esteja sendo cotado para substituir Ana Maria Braga, no matina da tv aberta. Em suas redes sociais, Paola falou sobre o assunto ao comentar uma notícia:

“Nossa. E a gente não sabendo de nada...”, escreveu a chef no X, antigo Twitter.

Após sua saída do júri do Masterchef em 2021, Carosella decidiu retornar à televisão em 2023, com o programa ‘Alma da Cozinheira’ no GNT, parte da Rede Globo. O show foca em discutir variados temas enquanto a chef conversa com convidados e cria menus únicos.

E Paola não foi a única a ter o seu nome envolvido na possível substituição de Ana Maria Braga no Mais Você. De acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, Rita Lobo está se posicionando para conquistar o público culinário televisivo. Seu mais recente projeto, ‘Prato Feito Brasil’, sinaliza uma possível transição para integrar o elenco do matinal.

“Sim, a emissora conversa internamente com o pé no chão de que a apresentadora Ana Maria Braga não será eterna na programação”, afirmou Lo Bianco, indicando que as discussões sobre a inclusão de Rita Lobo em segmentos do programa e mudanças futuras estão em andamento.