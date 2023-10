Paola Carosella, ex jurada do MasterChef, relembra detalhe triste da infância: “Era um monstro”

Paola Carosella foi a convidada da última semana do videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, de Tati Bernardi no Universa, e falou histórias da sua vida pessoal, inclusive sobre a sua infância.

A Chef argentina, que é naturalizada brasileira, relembrou a época em que era criança e contou experiências desagradáveis que teve com a família no país vizinho. Paola contou que seu pai era bipolar e ‘cuidado’ pelos pais dele. Segundo a chef, seu avô paterno colocava a culpa nela por seu pai ter o transtorno.

“Meu avô paterno, essa figura sinistra, muito provavelmente [era fascista]. Era um monstro. Meu pai era um homem sensível, diagnosticado com transtorno bipolar em uma época que não se falava muito disso. Na época era maníaco depressivo e quando ele estava em momentos de mania, meu avô chamava a polícia e ele ia preso. Meu pai ficou internado em manicômios muitos anos. Quando eu tinha 11 anos, o pai dele, meu avô, fez uma coisa que eu nunca vou esquecer: ele me encurralou numa quina na parede, jogou o corpo inteiro em cima de mim e falou: ‘Você já tem idade suficiente pra se responsabilizar por essa coisa que você tem com seu pai, porque isso é culpa sua. Ele era normal até você nascer’”, revelou.

“Depois disso, contei pra minha mãe e poucas vezes voltei a ir pra casa deles. Meu pai passou muito tempo internado e nosso relacionamento nunca avançou. Só quando a minha mãe morreu que voltei a encontrar com ele e eu quis cuidá-lo. Meu pai se suicidou quando eu estava tentando ajudar”, completou.

