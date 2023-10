Paola Carosella relembra os desafios do 1º ano de Masterchef: ‘Sofri muito’

Há 10 anos no ar, o reality show gastronômico exibido pela Band sob o título MasterChef é um grande sucesso no Brasil e conquista o público não apenas pelas delícias televisionadas, mas pelas emoções geradas através das trajetórias do elenco selecionado em cada edição.

Outro fator de peso para os telespectadores são os jurados carismáticos, que dão um toque especial à competição. Isso tanto é verdade que algumas mudanças no time, ainda que temporárias, causam certo alvoroço, como foi o caso da substituição de Fogaça pelo chef Rodrigo Oliveira na temporada amadora deste ano.

Outra substituição notada e sentida pelos amantes do programa até hoje é a de Paola Carosella, que em entrevista para o videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, compartilhou parte de suas experiências durante as gravações das temporadas até 2021.

No programa conduzido por Tati Bernardi, a chef e empresária argentina conta como ganhou o título de durona: “Eu sofri muito no primeiro ano porque eu não entendia o que tava fazendo, e tinha o lineamento da direção [...] tinha que ser dura, nós três [jurados] tínhamos que ser duros, rígidos, era a postura do chef. E você tem que criar suspense”, revelou.

