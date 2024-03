Paola revela desafio que enfrenta nas redes sociais como influenciadora de gastronomia; confira

Paola Carosella foi agraciada com o prêmio i-Best como influenciadora de gastronomia e culinária, conquistado por meio do voto popular, em reconhecimento ao seu trabalho que consiste em abordar esses temas nas redes sociais.

Esses canais permitem uma interação mais próxima com o público. No entanto, um dos desafios destes meios é lidar com haters - usuários das redes sociais que expressam ódio a algum conteúdo online ou influenciador.

“Algumas vezes é mais fácil, em outras ocasiões o comentário fere mais”, disse, durante a entrevista ao Paladar. Paola enfatiza que esses indivíduos se escondem atrás das telas:

“A internet tem outra magnitude. Mas a vida real acontece fora das redes”, reforçou. Na matéria escrita por Chris Campos, Paola também abordou sobre ensinos culinários e causas sociais. Leia o conteúdo completo.