Papa Francisco: Chef revela menu especial para receber o Pontífice de volta ao Vaticano

Papa Francisco Foto: Via Instagram/@franciscus

Após breve viagem, Papa Francisco retorna ao Vaticano neste domingo (05) e é recebido com comida portuguesa preparada pelo chef Vítor Sobral.

Em entrevista ao portal Renascença, o chef afirma que os elementos apresentados ao Papa são aperitivo, entrada, a escolha do prato principal, que pode ser peixe ou carne, queijo e sobremesa. “Nada de coisas que, no fundo, são atribuídas a situações de muita exuberância”, afirma.

Por questão de protocolo, os detalhes da refeição devem ser mantidos em sigilo até que o evento aconteça, mas Vítor assegura que os sabores portugueses não vão faltar. “A minha forma de estar, como cozinheiro e na vida, é uma matriz completamente portuguesa e eu diria até lusófona. Tudo tem um carisma e um cunho muito português”, acrescenta.

Embora ainda não se saiba dos pormenores da ementa, o chef - que também elaborou uma refeição para o Papa Bento XVI em 2010 - dá uma pista da sobremesa, dizendo que é um doce português popular acompanhado de fruta sazonal.

