Para curtir o sábado: evento gratuito no parque Villa Lobos com Janaína Rueda e Bel Coelho

O parque Villa Lobos vai contar com uma atração especial e gratuita neste sábado (21/10). O Comgás Transforma apresenta palestras com chefs renomados, como Janaína Torres Rueda (Casa do Porco, Bar Dona Onça e outros), Bel Coelho (Cuia), Cristina Haaland e Gui Cardadeiro, em uma programação temperada com receitas e histórias que refletem a trajetória desses profissionais.

As palestras da edição de 2023 do festival serão temáticas sobre a culinária litorânea, contando com aulas sobre pratos inspirados em ingredientes típicos da cultura gastronômica caiçara.

Confira abaixo o roteiro das palestras:

Gui Cardadeiro - 10:30

O chef vai ensinar como fazer um bolinho de taioba com mandioca, acompanhado de um molho de goiaba, que adiciona uma camada agridoce ao preparo.

Cristina Haaland - 12:00

A palestra da chef vai contar um pouco sobre as peculiaridades das diferentes receitas de moqueca pelo país. Na versão da chef, a chef vai ensinar o uso correto da banana e da farinha de mandioca como componentes de uma boa moqueca.

Bel Coelho - 13:30

A palestra de Bel Coelho irá focar nos peixes típicos da culinária caiçara no Brasil, ensinando a fazer um preparo profissional da Tainha.

Janaína Rueda - 15:30

A premiada chef vai ensinar a fazer um arroz com sardinhas, inspirado na receita tradicional caiçara do arroz lambe-lambe, historicamente consumido pelos pescadores do Brasil em suas temporadas no mar.

O evento também deve contar com atrações musicais e culturais, com foco no entretenimento para o público infantil. É necessário se inscrever para as palestras no site, que também oferece mais informações sobre as outras atrações do evento.

Serviço: Festival Comgás Transforma. Data: 21/10/2023. Horário: 10h às 19h. Endereço: Parque Villa Lobos, Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto dos Pinheiros, São Paulo, SP. Entrada gratuita e vagas limitadas para as palestras.