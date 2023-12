A tradição de comer uvas no Ano Novo nasceu na Espanha em 1909, quando uma grande colheita nas vinícolas da região de Alicante, no Sudeste espanhol, rendeu um amplo estoque de uvas brancas. Então, os produtores locais venderam as uvas a preços baixos e, para incentivar ainda mais os compradores, determinaram que as uvas são frutas da sorte segundo informações levantadas pelo G1.

Na América Latina, o costume foi adaptado, não são apenas as uvas brancas as consumidas, algumas pessoas consomem frutas de outras cores, tipos e até uvas passas! O importante é participar, não é? Confira cinco receitas deliciosas com uva para você testar no seu fim de ano!