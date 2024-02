Parrilla: conheça os cortes típicos uruguaios

Do espanhol, a parrilla é uma palavra que pode significar apenas “churrasqueira” ou então “restaurante que serve carnes grelhadas” ou referir-se à grelha utilizada para preparar os cortes. Tradicional da Argentina e Uruguai, esse churrasco é diferente do brasileiro, com outro tipo de carvão e feito em grelhas abertas nas laterais.

No Brasil, a churrasqueira é fechada dos lados porque o fluxo de oxigênio no churrasco precisa ser mais controlado para que o carvão de eucalipto dure mais tempo. Já no caso da parrilla, usa-se o quebracho, uma espécie de lenha com pouca chama e que permanece como brasa por mais tempo, não sendo necessária essa “proteção” na lateral.

O churrasco argentino e uruguaio, assim como o brasileiro, tem alguns cortes típicos, mas o que mais se diferencia são os antepastos servidoas antes das carnes e, depois, os cortes “periféricos ao churrasco”, como mollejas (timo), chinchulin (intestino delgado) e rim.

Apenas na refeição principal há opções de entraña (diafragma), vazio (fraldão inteiro), costela e até frango grelhado. Os bifes são mais comuns em restaurantes, como o ancho.

Para conferir mais curiosidades e também dicas sobre como preparar uma boa parrilla, leia a matéria completa.