Parrilla: qual a diferença entre a uruguaia e a argentina?

Muito popular no Uruguai e na Argentina, a parrilla é uma palavra que tem diversos significados e pode ser traduzida como “churrasqueira”, mas também pode significar “restaurante que serve carnes grelhadas” ou referir-se à grelha utilizada para preparar os cortes.

Esse tipo de churrasco é um dos mais famosos do mundo e, apesar do nome diferente, a parrilla é bem parecida com o churrasco brasileiro, as diferenças estão apenas na lenha e no carvão. Além disso, no Brasil, a churrasqueira é fechada dos lados e não aberta como a parrilla.

Mas, mesmo sendo popular entre os argentinos e uruguaios, o preparo das carnes não é exatamente igual nos dois países. A diferença entre os tipos de parrilla está na forma de assar a carne.

Na parrilla uruguaia, é preciso mover a carne lateralmente para afastá-la ou aproximá-la das brasas, já na argentina, esse processo é feito verticalmente, movendo a grelha para cima ou para baixo. Além disso, o tipo de grelha também muda, sendo com ferros redondos na uruguaia e uma grelha em V na argentina, que ajuda a escoar a gordura para que não pingue nas brasas.

Caso você queira saber mais curiosidades e dicas sobre como preparar parrilla, leia a matéria completa.