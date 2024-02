Parrilla: veja 5 opções de acompanhamento para o churrasco uruguaio

O churrasco argentino e uruguaio, feito na parrilla, é um dos mais famosos do mundo e, apesar do nome diferente, a parrilla é bem parecida com o churrasco brasileiro e as diferenças estão no modo de preparo na grelha e nos acompanhamentos.

Quando se trata de parrilla, não pense em farofa e nem arroz com feijão, o tradicional churrasco dos argentinos e uruguaios tem como acompanhamentos principais cinco opções: saladas, salada de batata, batata frita, batata doce assada e queijo provolone empanado.

Além disso, eles contam com uma espécie de entrada antes do prato principal. Nos churrascos mais caseiros, são servidos antepastos e, depois, começam os cortes “periféricos ao churrasco”, como mollejas (timo), chinchulin (intestino delgado) e rim.

Para a refeição principal, geralmente estão no cardápio entraña (diafragma), vazio (fraldão inteiro), costela e frango grelhado. Os bifes são mais comuns em restaurantes, como o ancho.

Para saber mais sobre parrilla e como é feito o churrasco na Argentina e no Uruguai, leia a matéria completa.