Páscoa 2024: confira sugestões de vinhos e espumantes para harmonizar com Chocolate

A Páscoa começou e a procura por chocolates, como todos os anos, também cresce neste período. Sejam ovos de chocolate, bombons ou barras, quem gosta do doce acaba adquirindo um produto, que pode funcionar apenas como uma rápida sobremesa ou ser acompanhado de um bom vinho.

Vinhos e chocolates realmente combinam, mas há tipos específicos para harmonizar com cada sabor do doce. Por isso, a Domno Wines e Ponto Nero, marcas da Famiglia Valduga, resolveram indicar quais vinhos e espumantes fazem as melhores composições com chocolates. Confira a seguir.

Chocolate ao leite

Kopke Fine Ruby

Kopke Fine Ruby Foto: Famiglia Valduga

O Fine Ruby, da Kopke, conhecida como a marca mais antiga de Vinho do Porto. Com coloração vermelho-rubi profunda e aromas vibrantes de frutas maduras, este vinho é a escolha ideal para acompanhar o chocolate ao leite. No paladar, o rótulo é firme e vigoroso, com final harmonioso, que combina com a doçura do chocolate.

Ponto Nero Celebration Glera

Ponto Nero Celebration Glera Foto: Famiglia Valduga

O Ponto Nero Live Celebration Glera é a escolha perfeita para quem quer combinar espumante e chocolate ao leite. Este brut, elaborado 100% com a varietal Glera, apresenta uma coloração amarelo-esverdeada com perlage fino e constante. No olfato, é delicado e revela aromas de pomelo e lima e toque cítrico. Com acidez suculenta e corpo leve, o final refrescante do Ponto Nero Live Celebration Glera combina com a suavidade do chocolate ao leite.

Chocolate branco

Caves Velhas Bucellas Arinto

Caves Velhas Bucellas Arinto Foto: Famiglia Valduga

Para os amantes de chocolate branco, o Caves Velhas Bucellas Arinto é a melhor opção. Com coloração citrina e ligeiros tons esverdeados, este rótulo português apresenta aromas de frutos tropicais e citrinos, flores e pomo de polpa branca. Na boca, é frutado, com uma frescura elegante, que harmoniza com o doce do chocolate branco.

Ponto Nero Celebration Moscatel

Ponto Nero Celebration Moscatel Foto: Famiglia Valduga

Outra opção para quem gosta de chocolate branco é o Ponto Nero Live Celebration Moscatel. Com cristalina coloração amarela verdeal, perlage fino e persistente, este espumante moscatel apresenta um aroma frutado intenso, acompanhado por notas de flores brancas. No paladar é leve e frutado, equilibrado pela elegante acidez.

Estes e outros rótulos podem ser conferidos no e-commerce do Grupo Famiglia Valduga.