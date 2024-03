Páscoa 2024: especialistas revelam a melhor combinação entre vinho e chocolate

O vinho do Porto, originário de Portugal e conhecido por seu teor alcoólico mais elevado, foi eleito por especialistas como a melhor escolha para harmonizar com chocolates, especialmente durante a temporada de Páscoa.

No entanto, vale ressaltar que outras opções foram testadas, com preços variando entre R$ 79,90 e R$ 556, e embora tenham sido consideradas boas, não alcançaram o topo da lista.

A importância desse conteúdo está no fato de que, em muitas ocasiões, o sabor do chocolate pode predominar quando consumido em conjunto, deixando a bebida em segundo plano, ou vice-versa, com a acidez do vinho dominando de maneira excessiva.

Segundo a matéria de Suzana Barelli, outras duas combinações se destacaram durante a degustação, sendo mais uma proveniente de Portugal e a terceira da Itália. Saiba mais no conteúdo na íntegra.