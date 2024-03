Páscoa 2024: os melhores vinhos para acompanhar pescados segundo especialistas

Dezoito vinhos variados foram parte de uma degustação às cegas realizada pelo Paladar, com a participação de especialistas convidados, que opinaram sobre quais estilos seriam ideais para acompanhar os pescados comuns durante a Páscoa.

Estes tipos de pratos são considerados mais leves, o que também sugere a preferência por tipos de vinhos que harmonizam bem com essas receitas: os brancos mais estruturados.

Saiba mais sobre cada rótulo na matéria escrita por Suzana Barelli, descobrindo também como acomodar cada estilo para aperitivos e outros detalhes dos pratos típicos da época.

Amitié Oak Barrel 2020

Considerado encorpado devido ao seu amadurecimento em barris, esta opção apresenta notas florais de abacaxi, coco e baunilha.

Bacalhau Escolha 2018

Com corpo fresco e equilibrado, este vinho é resultado da uva Antão Vaz, que também traz aromas agradáveis.

Julian Reynolds Arinto 2021

As notas tropicais deste vinho harmonizam bem com um peixe assado com molho.

Herdade de São Miguel Colheita Selecionada 2020

Sua boa cremosidade evidencia as frutas cítricas misturadas com nuances de baunilha.

Limoux Méditerranéen 2018

Com boa acidez, este vinho combina perfeitamente com bacalhau em postas.

Calle Contastini 2020

Mais estruturado e persistente, apresenta cremosidade no paladar.

Marquês de Borba Colheita 2021

Indicado para acompanhar um robalo com batatas, este vinho possui corpo leve a médio e acidez evidente no paladar.

Em síntese, a degustação às cegas organizada pelo Paladar revelou uma variedade de vinhos que harmonizam perfeitamente com os pratos de peixe comuns durante a Páscoa. Cada vinho apresentou características únicas, desde notas florais e frutadas até acidez e cremosidade, oferecendo uma ampla gama de opções para os entusiastas da gastronomia explorarem. Ao escolher o vinho ideal para acompanhar um peixe assado, um bacalhau em postas ou um robalo com batatas, é possível elevar a experiência culinária a um novo nível.