Páscoa 2024: quanto custa o melhor ovo de chocolate branco?

Todo ano, em épocas festivas, o Paladar Testou realiza megadegustações com os principais produtos temáticos, e nesta Páscoa o teste com os ovos de chocolate chegou à sua 19ª edição. Amostras de 60 ovos, subdivididos em seis categorias, passaram pelo crivo de cinco especialistas, que elegeram os melhores lançamentos de 2024.

O júri da vez - formado por Danielle Nagase, repórter do Paladar; Diego Muniz, padeiro da PAC; Joana Pellerano, pesquisadora da área de alimentação e coautora do Comida na Cabeça; pela jornalista Ana Lourenço; e Caio Corrêa, confeiteiro e chocolatier - norteou as análises de todas as categorias de acordo com a textura, o aroma, a aparência, o sabor e a temperagem dos chocolates (aspecto medido pela quebra), e, em seguida, organizou o resultado em listas classificatórias.

Na ala dos chocolates brancos, o que despontou positivamente no teste, conquistando o primeiro lugar, foi o ovo de Páscoa da marca Dengo, a linha Quebra-quebra caramelizado. Além do chocolate branco caramelizado, o doce tem nibs de cacau e flor de sal, trazendo uma boa crocância. O sabor se destaca por se assemelhar ao doce de leite com um dulçor bem equilibrado. A unidade pesa 260g e custa R$ 129,90.

Confira os destaques das categorias ao leite, intensos, crocantes, casca recheada e pistache na matéria ‘Os melhores ovos de Páscoa de 2024′, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.