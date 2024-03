Páscoa 2024: testamos 10 marcas de colomba pascal, saiba qual foi a marca campeã

Feita com uma massa leve, em formato plano, recheada com frutas cristalizadas e coberta por uma camada crocante de açúcar, a colomba pascal é uma receita prima do panetone, e divide espaço na alta de vendas ao lado do chocolate (ou dos ovos de chocolate) antes, durante e após a época de Páscoa.

Com a ocasião se aproximando neste ano de 2024, já é possível ver as prateleiras de mercados e padarias se enchendo das unidades da iguaria, e com o intuito de auxiliar você, consumidor, a fazer a melhor escolha na hora das compras, o Paladar reuniu quatro especialistas (a saber, Veronica Kim, Ale Sotero, Henrique Yukio e Vinicius Pires) para testar às cegas amostras de 10 marcas diferentes.

A avaliação foi norteada por critérios como aroma, densidade e umidade da massa, aparência, distribuição, variedade e qualidade das frutas cristalizadas, e o selo que emplacou uma alta pontuação em todos esses itens foi o Oli Pães, de uma padaria artesanal.

Sua colomba tradicional foi a campeã do teste não apenas pelo seu aspecto visual extremamente atrativo, mas também por sua textura macia, sabor amanteigado que remete ao brioche e pelo mix de frutas de alta qualidade que incluem pedaços de laranja.

