Páscoa: ovo recheado com sushi vira febre de vendas em restaurantes japoneses

Na época da Páscoa, muitas pessoas preferem escolher opções que envolvem produções artesanais, e daí surgiram os ‘ovos de colher’. Mas as invenções brasileiras criaram uma versão salgada entre as opções, o ‘ovo de sushi’.

Utilizando os mesmos moldes que formam os tradicionais doces de chocolate, agora são incorporados ingredientes típicos da culinária japonesa para fazer essa iguaria.

A base pode ser feita com arroz empanado e frito, enquanto o recheio é composto por cream cheese, salmão fresco e patê de salmão. A preferência do cliente ou do chef pode aumentar essa gama de opções.

O portal Aratu On apresentou a versão do restaurante HashiMaki, que inclui até mesmo camarão e molho shoyu para deixar todo o ovo ainda mais saboroso. Mas é claro que outros estabelecimentos entraram na mesma onda.