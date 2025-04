Páscoa: saiba onde comprar ovo crocante de pão de queijo

Nesta semana, é fácil se deparar com prateleiras de mercados recheadas de ovos de Páscoa. Os tradicionais não perdem espaço, mas estão surgindo diferentões que geram curiosidade, como o ovo crocante de pão de queijo.

É isso mesmo. A mistura do chocolate com o acréscimo do pão de queijo torna a produção bem brasileira e original. A criação, da Pão de Queijo Haddock Lobo, está disponível para compra por Whatsapp ou nas lojas físicas em São Paulo (Shopping Pátio Higienópolis, Jardins, Shopping Iguatemi SP).

Na boca, esse ovo de Páscoa oferece a doçura do chocolate com pedacinhos de pães torrados, criando uma combinação crocante e saborosa, em especial para quem curte mesclar doce e salgado.

Segundo a matéria de Giulia Howard, a caixa de 300 gramas vêm em duas cores e, no total, custa R$ 150. Confira a matéria ‘Três ovos que fogem do comum para inovar nesta Páscoa’ para descobrir outros ovos de Páscoa diferentões.

Melhores ovos de Páscoa do ano

Há quem prefira apostar nos sabores tradicionais. Para te ajudar a escolher as melhores opções das prateleiras, Paladar realizou uma degustação de ovos de Páscoa com 50 produtos.

Eles foram separados em 10 categorias diferentes, como para presentear, chocolate ao leite tradicional, brasilidades e chocolate intenso tradicional. O resultado da vez tem a Seleção Paladar, que conta com as 20 melhores marcas de ovos de Páscoa de 2025. Veja a degustação completa aqui.

Melhor chocolate ao leite para fazer ovo de Páscoa

Comprar produções disponíveis aos consumidores, como o ovo crocante de pão de queijo, ou outro da sua preferência, é uma boa alternativa. Já quem gostaria de prepará-los em casa, pode usar o melhor chocolate ao leite para fazer ovo de Páscoa, revelado em um teste do Paladar. Veja o teste completo aqui.

