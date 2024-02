Pasta de amendoim: 3 receitas para explorar o ingrediente

Para os amantes de amendoim e que também curtem refeições saudáveis, a pasta de amendoim com certeza é um dos produtos favoritos, seja para usar como acompanhamento ou mesmo parte da receita em si.

No café da manhã ou no lanche da tarde, a pasta de amendoim pode caracterizar uma receita, seja para acompanhar frutas ou usar como recheio em pães e torradas.

No mercado é possível encontrar as versões industrializadas, mas também é possível fazer a própria pasta de amendoim em casa. A seguir, confira três sugestões de receitas saudáveis com pasta de amendoim:

Smoothie de pasta de amendoim

Uma bebida gelada que é perfeita para dar um up no seu dia. O smoothie de pasta de amendoim é a receita saudável que vai dar a sustância que você precisa ao longo de todo o dia. Veja a receita completa aqui.

Morango com pasta de amendoim e granola

Não são todos que gostam de pasta de amendoim, mas há como reverter isso com receitas saborosas que juntam outros ingredientes ao creme. O morango com a pasta de amendoim misturado com a granola traz uma crocância ao doce que pode ser confundido até mesmo com uma sobremesa, encantando até mesmo quem não gosta da pasta. Veja a receita completa aqui.

Panqueca com pasta de amendoim

Essa receita de panqueca fit é ideal para um café da manhã com chá. E por ser uma receita que leva farinha de linhaça e de coco, combina super bem com recheio de pasta de amendoim. Veja a receita completa aqui.