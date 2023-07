Peixe-pênis comestível viraliza nas redes sociais; veja como ele costuma ser preparado

Peixe-pênis: comestível e mede até 30cm surgiu na Argentina Foto: Imagem: reprodução twitter

Milhares de peixes-pênis foram encontrados em uma praia na Argentina recentemente. As imagens do momento, compartilhadas na internet, viralizaram. Nas redes sociais, diversos comentários surgiram sobre o peixe, geralmente fazendo piadas por conta do seu formato.

Apesar de pouco conhecida na América, a criatura marinha é encontrada também no leste da Ásia sendo considerado uma iguaria da gastronomia de acordo com o portal Fa Notícias. Além disso, na Coreia do Sul, a comida é conhecida como gaebul, segundo informações do The Guardian. O prato também é considerado afrodisíaco em países asiáticos.

O peixe, na verdade, é um tipo de verme da espécie Urechis unicinctus. Além dos humanos, peixes, tubarões e até mesmo lontras se alimentam da espécie. Normalmente, o verme é vendido em mercado de rua, e servido cru com um molho feito de óleo de gergelim ou vinagre. Também, há versão cozida quando a iguaria é grelhada, feita no espeto com sal, pimenta e óleo de gergilim.