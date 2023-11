Restaurante favorito de Pelé ainda está em funcionamento; saiba onde fica

Pelé, o Rei do futebol, era amante da culinária caiçara típica e um de seus restaurantes favoritos era o Porta do Sol, localizado no centro da cidade de Santos.

A relação do craque com o estabelecimento começou em meio aos preparativos para a Copa do Mundo de 1962, no Chile. Nessa época, o Porta do Sol ainda funcionava como um bar.

“A nossa relação com o Pelé vem de um aniversário do filho de um vizinho nosso, que chamou ele. Nesse dia eu conheci o Pelé, mas eu ainda era muito pequeno”, conta Francisco Carrara, o Paquito, atual dono do Porta do Sol (que também é conhecido pelo mesmo apelido).

Com a evolução da carreira de Pelé, a presença dele no restaurante se tornou um pouco mais esporádica. Em suas passagens pelo restaurante, ele era atendido em uma mesa cativa, localizada em um espaço privativo do estabelecimento, para permitir maior conforto longe da atenção do público.

Segundo Francisco, um dos pedidos mais frequentes de Pelé era a moqueca de frutos do mar, além das receitas com polvo e bacalhau. Para saber mais da história de Pelé com o restaurante, leia a matéria completa.

