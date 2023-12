Perdeu a final do MasterChef+? Veja onde assistir ao episódio completo

Nesta última terça-feira (26), o MasterChef+ exibiu o encontro entre participantes eliminados e familiares para assistirem à grande final do programa. Os finalistas eram as duplas Eduardo e Maria do Carmo, Monica e Cida.

Em uma trajetória recheada de duelos na cozinha, o último episódio não seria diferente: as duplas foram desafiadas a preparar um banquete com direito aos acompanhamentos e sobremesa - envolvendo a tão temida confeitaria.

Apesar de todos os competidores serem elogiados, a escolha dos cozinheiros Eduardo e Maria do Carmo com o menu da “Trajetória familiar” foi a que mais agradou os jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça, sendo elegidos posteriormente como campeões.

No entanto, para chegar ao resultado desejado, o episódio contou com muita emoção e adrenalina. Afinal, os participantes passaram pela busca de ingredientes no mercado, pensaram nos preparos para depois efetuá-los.

Para quem perdeu a temporada ou quer acompanhar os detalhes do último duelo, o MasterChef disponibilizou no Youtube 5 trechos separados que mostram as etapas para chegar ao prêmio.

PUBLICIDADE

Assista abaixo:

1/5

2/5

PUBLICIDADE

3/5

4/5

5/5