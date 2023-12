Pernil assado: aprenda a fazer a marinada perfeita para a sua ceia de Ano Novo

Clássico nas festas de final de ano, o pernil suíno é uma carne que divide a mesa com o peru e vem da parte traseira do porco. É uma peça macia, suculenta, de sabor intenso, que pode ser o trunfo da festa, mas pode se tornar um grande problema se for preparada sem os cuidados necessários.

A carne possui muitas fibras musculares, responsáveis pela textura inconfundível, no entanto, sem o processo de marinada antes da cocção, ela pode ficar dura, ressecada e com aspecto de borracha, praticamente intragável.

Fato é que, para atingir o ponto de maciez e suculência desejados, não apenas o tempo de descanso do pernil é um fator importante, mas a escolha das especiarias e dos líquidos para fazer a marinada também deve ser criteriosa para que os sabores dos outros ingredientes não anulem o gosto da carne.

Marcelo Vaz, chef do Brodo Restaurante, ensina a tratar pernil e outras peças suínas da maneira adequada na matéria de Felipe de Paula, além de compartilhar outras dicas preciosas, que podem ser conferidas aqui.