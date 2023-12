Pernil de Natal suculento por dentro e crocante por fora, saiba como preparar

Ah, o Natal! Com a data se aproximando nesse mês de dezembro, buscamos formas de nos dar melhor com os preparos dos pratos para uma ceia completa. O Paladar contou com a ajuda de um especialista para falar detalhes do clássico pernil suíno.

O chef Marcelo Vaz respondeu principalmente o questionamento sobre como deixar essa comida macia por dentro por dentro e crocante por fora. É possível? Claro que sim! Basta pensar no momento em que vamos deixar o pernil assando e depois, quando retiramos.

Antes desse processo, o ideal é deixar o clássico suíno em uma marinada por algumas horas, para depois cobrir com papel alumínio e ligar o equipamento quente, surgindo ao longo das horas, então, a maciez. Em seguida, retire e remova o papel, voltando a carne para assar somente com a temperatura alta ideal para dourar.

Em relação a última etapa, também é possível fazer a finalização da crocância tão saborosa com uma panela com óleo quente, que servirá para você jogar em cima da pele do pernil.

Assim, os paladares que curtem carnes gordurosas podem aplicar essas técnicas. Se você quer conferir outras dicas do especialista, acesse a matéria completa escrita por Felipe de Paula, do Paladar, clicando aqui.