Pesadelo na Cozinha: Jacquin fecha restaurante após descoberta inesperada em forno: ‘Nojento’

Em mais um episódio de ‘Pesadelo na Cozinha’, o chef Érick Jacquin foi até o restaurante Dona Emília, na Santa Efigênia (SP). No entanto, o que ele não esperava era encontrar ratos mortos dentro de um forno que, supostamente, estava com algum problema técnico.

Tudo começou quando, após alguns dias com os donos e funcionários do estabelecimento, o chef ouviu que um forno, avaliado em mais de R$ 100 mil, estava em desuso há 5 anos por problemas técnicos.

Para melhorar o funcionamento do restaurante e a entrega rápida de pratos, Fábio, especialista técnico em cozinha, foi até o local convidado por Jacquin para entender e solucionar o problema. Porém, ao abrir o equipamento, ele se deparou com outra situação: ratos mortos.

Ou seja: o problema não era técnico. Os roedores se abrigaram no forno e destruíram o interior. ‘’Ele [o rato] comeu alguns componentes, comeu chicote, mangueiras. A gente não vai ter condição de fazer algum tipo de conserto por motivo higiênico’', comentou o profissional.

O dono do restaurante, Celestino, alegou ter ficado envergonhado com o ocorrido. Após a notícia, o chef decidiu encerrar as atividades do restaurante para, principalmente, retirar o forno do local e evitar outros prejuízos.

‘’Eu vou fechar o restaurante agora, porque esse restaurante é muito perigoso’', disse, para o público do salão, também se desculpando pela liberação inesperada.

Em seguida, Jacquin reuniu a equipe do estabelecimento e reforçou sobre a falta de limpeza, além de outros detalhes do local que podem ser perigosos para trabalhadores e clientes.

Como novo passo, o chef chamou sua própria equipe para limpar o restaurante. ‘’É nojento. É uma vergonha [...] A equipe nossa vai entrar, vai tentar desinfectar, dedetizar, desratizar e deixar esse lugar normal, como deve ser feito ’’, disse.

Assista o momento

Pesadelo na Cozinha

Em mais uma edição, Érick Jacquin se propõe a ajudar 12 restaurantes a se recuperarem da beira da falência com uma visita detalhada e mudanças no funcionamento. Você pode acompanhar mais detalhes do programa ‘Pesadelo na Cozinha’ na BandPlay, no Youtube ou streaming Max.