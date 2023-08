A decisão da Copa do Mundo Feminina será disputada pelas seleções da Inglaterra e Espanha neste domingo (20 de agosto), mas outros países lideram o gosto dos brasileiros na culinária.

Em pesquisa realizada pela Ticket, foi revelado que as culinárias típicas do Japão e dos Estados Unidos são destaque entre o padrão de consumo dos brasileiros. Segundo o estudo, a culinária dos fast-foods, representante da cultura estadunidense, é a segunda mais consumida no Brasil entre os países participantes da Copa do Mundo Feminina, sendo também a quarta mais consumida no geral. A culinária japonesa, por sua vez, é terceiro lugar entre as cozinhas típicas dos países da Copa e ainda se apresenta relevante, estando em décimo lugar no ranking.

Apesar da eliminação precoce da Seleção Feminina na Fase de Grupos da copa, a campeã de vendas entre os 7 milhões de usuários da Ticket segue sendo a culinária brasileira.

Confira o ranking completo das preferências dos tipos de culinária prediletos dos usuários da Ticket em Julho de 2023:

Brasileira Padaria Lanchonete Fast Food Carne Cafés e Doces Pizzaria Comida de Bar Saudável Japonesa Rotisserie Italiana Árabe Mineira Nordestina Pastel Frutos do Mar Asiática Latina Francesa

Jean Castro, diretor da rede, explica a diversidade do ranking: “Por ser um país multicultural, com muitos descendentes de imigrantes, o Brasil tem uma grande pluralidade de tipos de culinárias e estabelecimentos para todos os gostos.”