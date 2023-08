Pesquisa revela ranking das comidas preferidas dos brasileiros na Copa

Pesquisa revela o padrão de consumo dos brasileiros em escolher que tipo de culinária consumir Foto: Cristiano Pinto/Unsplash

Uma pesquisa realizada pela Ticket mostra que as culinárias do Japão e dos Estados Unidos são destaque entre o consumo dos brasileiros. A culinária dos fast-foods é a segunda mais consumida no Brasil entre os países participantes da Copa do Mundo Feminina, e a quarta mais consumida no geral.

A culinária japonesa, por sua vez, ocupa o terceiro lugar entre as cozinhas típicas dos países da Copa e ainda se apresenta relevante, estando em décimo lugar no ranking. Mesmo após a eliminação precoce da Seleção Feminina na Fase de Grupos, a campeã de vendas entre os 7 milhões de usuários da Ticket segue sendo a culinária brasileira. Confira o ranking: