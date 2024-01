Picanha é eleita a melhor comida do mundo; veja 4 receitas

A picanha brasileira ficou em primeiro lugar entre os ‘100 melhores pratos do mundo’ no ranking do TasteAtlas. No guia gastronômico, a experiência dos usuários ao saborear a carne bovina foi definida por uma nota geral: 4,75 -com o máximo sendo 5,0. Vale lembrar que os rankings da plataforma não são feitos com base na opinião de profissionais ou especialistas em gastronomia, mas em palpites de usuários do site.

Por causa desse resultado e para valorizar os insumos do Brasil, separamos quatro preparos com a picanha que vão causar uma explosão de sabores no paladar com os melhores acompanhamentos.

Picanha ao vinho

Entre os segredos da preparação desse prato, está temperar a carne bovina na véspera do dia que será consumida. Veja a receita completa aqui.

Picanha ao vinho tinto Foto: Patricia Ferraz/Estadão

PUBLICIDADE

Bolinho de picanha

Ideal para servir como petisco, os bolinhos podem ser consumidos depois de fritos ou guardados no congelador para um outro momento. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de picanha é uma delícia e fica ideal se servido como entrada, mas também pode ser consumido como refeição principal Foto: Mário Rodrigues Júnior

Picanha ao molho

O molho de gorgonzola vai trazer um toque especial como a combinação dessa picanha. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Picanha ao molho de gorgonzola Foto: Pexels

Picanha de panela

Com um preparo fácil, essa receita pode ser acompanhada com purê de mandioquinha, tuille e mix de ervas. Veja a receita completa aqui.