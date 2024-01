O verão chegou e a onda de calor pede por alternativas para se refrescar. Claro, beber bastante água é crucial para passar por esses dias com conforto e saúde, mas os sorvetes e picolés de fruta podem ser também boas saídas para o verão.

O melhor de tudo – com as receitas e dicas da chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô, você pode fazer picolé em casa de uma maneira fácil, com receitas econômicas e rápidas. Veja algumas opções:

Picolé de morango com iogurte

Picolé de morango caseiro da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

A base de iogurte desse picolé pode ser utilizada para fazer com as suas frutas e ingredientes favoritos. Use a criatividade!

Veja a receita completa.

Picolé de salada de fruta

Picolé caseiro de salada de fruta. Foto: Ana Bacellar

A ideia por esse picolé é fazer uma combinação saborosa e saudável de frutas, com um picolé sem lactose à base de água.

Veja a receita completa.

Picolé de banana

Picolé de banana da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar

Esse picolé fica cremoso e leve, e abre a possibilidade de você adicionar outras frutas. A base utilizada é o creme de leite.

Veja a receita completa.

Receitas de picolé

Você pode conferir aqui a seleção completa de picolés caseiros que montamos com Helô Bacellar para espantar o calor do fim de ano.