Pistache ajuda na saúde intestinal; veja receitas

As oleaginosas foram consideradas por muito tempo como vilãs da alimentação pelo seu alto teor calórico. Mas hoje, após o respaldo de diversas pesquisas, nozes, amêndoas e pistache são vistas como verdadeiras aliadas da saúde.

Além disso, há indícios de que esses nuts agem em mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, podendo serem ingeridos ao longo do dia. Os cientistas enfatizam, porém, que essa atuação só funciona quando há equilíbrio, sem excessos.

Entre as opções de oleaginosas que mais trazem benefícios à saúde está o pistache. Nativo do Oriente Médio, essa oleaginosa é rica em vitaminas, proteínas e gorduras, além de apresentar belas doses de fibras que são aliadas da saúde intestinal.

O pistache também faz sucesso com seu tom esverdeado que traz beleza, sabor e cremosidade para diversos pratos.

Receitas com pistache

Bolo de pistache

Uma boa pedida para o café da manhã ou lanche da tarde, esse bolo mistura o pistache com outras oleaginosas no recheio, trazendo um sabor característico e delicioso. Veja a receita completa aqui.

Morango com pesto de pistache e chocolate branco

Essa receita é simples e prática de fazer. A dica é escolher morangos grandes e bonitos para deixar o doce mais bonito e saboroso. Veja a receita completa aqui.

Arroz basmati com carne, uva passa, pistache e amêndoa

Uma opção salgada com pistache, esse prato mistura as sementes verdes com uva passa, amêndoa e carne no arroz. Veja a receita completa aqui.

Para descobrir mais tipos de oleaginosas e os benefícios delas para a saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.