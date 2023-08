Chef brasileiro tem pizzaria na Espanha, considerada a melhor da Europa fora da Itália. Foto: Reprodução | Instagram @sartoriapanatieri

Rafael Panatieri nasceu em Rio Pardo, no Rio de Janeiro, e começou sua carreira gastronômica desde pequeno. Logo que saiu de sua terra natal, completou um curso em Porto Alegre (RS) e decidiu morar em Curitiba (PR), para progredir com estudos na área.

De acordo com o portal Pequenas Empresas & Grandes Negócios, em 2009 embarcou para a Itália, onde trabalhou em Roma e Florença, seguindo para Barcelona, na Espanha, para onde se mudou com a esposa. Não demorou muito e o chef já trabalhava em cozinhas renomadas da cidade.

Em 2018, ele e mais um sócio desembolsaram R$ 1 milhão para montar uma pizzaria, localizada no bairro da Gràcia, em Barcelona. Duas unidades são comandadas pelo brasileiro.

Com uso de ingredientes artesanais, foi eleita a “melhor da Europa fora da Itália”, pelo ranking “50 to Pizza”. A pizza que faz releitura da marguerita, também recebeu um prêmio.

Segundo o chef, o faturamento do estabelecimento em 2022 foi de R$ 16 milhões.

Você sabe qual é a melhor linguiça toscana para churrasco?

PUBLICIDADE

Falando em comida, final de semana combina muito com churrasco. O Paladar preparou um teste para descobrir qual é a melhor linguiça toscana. Descubra o resultado do teste às cegas (clicando aqui) realizado por um júri especializado no assunto.