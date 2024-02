Pizzaria de São Paulo apresenta nova pizza com linguiça de javali; saiba mais

A Di Bari Pizza decidiu introduzir sabores de pizza com edição limitada em seu cardápio, trazendo novas combinações de ingredientes.

Entre os novos sabores, destaca-se a pizza da Javali, que traz alho-poró, linguiça de javali e queijo Vale do Testo. Além disso, há também a opção de Frango, com cebola caramelizada, requeijão e queijo provolone, e a saborosa Caprese, com mozzarella de búfala, manjericão e outros complementos.

O preço final da pizza depende das preferências do cliente, incluindo a quantidade e o tipo de sabor escolhido. Por exemplo, selecionar quatro fatias de um determinado sabor pode custar até R$ 68, enquanto escolher seis fatias do mesmo sabor pode elevar o preço para até R$ 98. Assim, o custo total varia conforme a composição da pizza selecionada pelo cliente.

A Di Bari Pizza atende de segunda a domingo, das 18h às 23h, na Rua Bom Pastor, 1496, Ipiranga. Para delivery, disponível via iFood ou pelos telefones 11.3806.1256 (Ipiranga) e 11.2729.5535 (Itaim), acesse Dibaripizza.com.br.

O Di Bari Mercato funciona de segunda a sábado, das 10h às 19h, na Rua Silva Correia, 190, Itaim Bibi, contato pelo telefone 11.2495.9506.