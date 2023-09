O ranking das 100 melhores pizzarias do mundo conta com três casas brasileiras em 2023. A Pizza da Mooca, a QT Pizza e a Leggera Pizza Napoletana foram premiadas pelo ranking italiano ‘50 top pizza’, que todos os anos faz um guia pelas melhores pizzarias do globo.

A casa brasileira mais bem colocada é a QT Pizza, que ficou com o 51º lugar. A Pizza da Mooca, com duas unidades em São Paulo, vem em seguida no 85º lugar. Fechando a lista, a Leggera Pizza Napoletana arrematou a 100° posição.

As três pizzarias, que ficam na capital paulista, já tinham sido citadas no ranking da ‘50 top pizza’ em 2022. Na época, a QT Pizza Bar apareceu em 99°, A Pizza da Mooca em 77° e a Leggera em 83° lugar.

Fellipe Zanuto, criador e responsável pela Pizza da Mooca, recebeu o prêmio no palco do Palazzo Reale, em Nápoles, onde ocorreu o evento. “Quando começamos A Pizza da Mooca, há 12 anos, nosso único pensamento era fazer uma pizza boa para a Mooca. Estar aqui, representando o bairro mais italiano de São Paulo, é muito emocionante. Isso nos dá mais energia para continuar com mais qualidade, mais ideias e continuar representando o Brasil no 50 Top Pizza”, disse Fellipe ao receber a premiação.

Serviço

A Pizza da Mooca. R. da Mooca, 1747, Mooca. 3571-1221. 18h/23h (fecha seg.)

QT Pizza Bar. Al. Min. Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César. 3064-9220. 18h/23h (sáb. e dom., 17h/23h; fecha seg.).

Leggera. R. Diana, 80, Perdizes. 3862-2581. 18h/23h (fecha seg. e ter.).