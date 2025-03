A Accademia Nazionale de Pizza Doc concedeu certificações a pizzarias brasileiras, reforçando que o país tem se destacado no radar mundial. Entre as casas que conquistaram o selo Pizzeria Doc, cinco são brasileiras. Confira abaixo.

Bráz

Pizza da Bráz Foto: Settimana della Pizza / DIVULGAÇÃO

A pizzaria Bráz se destaca entre os estabelecimentos de São Paulo pela experiência de comer no local. A casa é aberta e é possível assistir aos pizzaiolos montando as pizzas. Premiada, foi a quarta melhor pizzaria do mundo em 2024, segundo o Top World Artisan Pizza Chains, do ranking mundial 50 Top Pizza.

Veridiana

A pizzaria tem uma proposta diferente e, ao invés de voltar-se à Itália, a casa buscou tradições da própria cidade para desenvolver uma nova massa, que é mais crocante e estruturada, como uma boa pizza paulista. Em 2024, a casa foi eleita 12ª melhor pizzaria da América Latina pelo 50 Top Pizza.

QT Pizza Bar

Pizza da QT Pizza Bar Foto: B. O Studios

A QT Pizza Bar já figurou em rankings internacionais de melhores pizzarias artesanais, alcançando a 99ª posição em 2022 e subindo para o 51º lugar em 2023. Agora, a casa recebe o prestigiado selo Pizzeria Doc.

Soffio

A Soffio, além de receber o selo Pizzeria Doc, rendeu ao pizzaiolo Daniele Branca um certificado no âmbito individual, com o título Pizzaiolo Autentico Doc, pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, a casa também conquistou o 72°lugar na lista The Best Pizza.

La Braciera

Com o estilo de pizza napolitana, a La Braciera fez sua estreia no ranking 50 Top Pizza no ano passado e levou o 35º lugar. Hoje, aparece ainda mais no radar mundial com o selo da Accademia Nazionale de Pizza Doc. Saiba mais sobre as certificações na matéria de Matheus Mans.

Accademia Nazionale de Pizza Doc

Criada em 2017, a Accademia Nazionale de Pizza Doc avalia desde a escolha das farinhas até a manutenção de fornos das pizzarias. Também não ficam de fora as fermentações, coberturas e padrão de serviço. Durante esse processo, são selecionadas tanto as pizzarias que se destacam quanto os mestres por trás das redondas.