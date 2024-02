Pode congelar batata? Saiba o que dizem os especialistas

Etiquetar os recipientes com o prazo de validade e evitar congelar grandes porções são algumas das regras que tornam o processo de congelamento mais eficiente, ajudando a preservar as texturas e sabores agradáveis das comidas.

No entanto, existem alimentos que os especialistas não recomendam congelar, sendo a batata um exemplo destacado, conforme apontado no ‘Manual da Comida Congelada’ escrito por Danielle Nagase.

Vivaldo Silveira Júnior, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, pontua que ‘‘os cristais de gelo que se formam no interior do ingrediente durante o processo acabam rompendo suas células’’, o que resulta em alterações em certas comidas, tornando-as inadequadas para o congelamento.

Nesta lista também estão inclusos vegetais com alto teor de água em sua composição, como rabanete, chuchu e pepino, além de ovos com casca, creme de leite, maionese, frutas in natura e folhas delicadas, como alface, rúcula, agrião e escarola.

Para conferir outras dicas sobre o que congelar ou não, além de aprender a fazer todo o processo corretamente, leia o manual completo.