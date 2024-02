Você sabia que carboidrato é uma das indicações para quem está com diabetes? Porém, há algumas ressalvas. E, para te explicar, conversamos com a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti.

Você pode ter levado um choque, já que o carboidrato costuma ser associado ao descontrole glicêmico, mas a profissional te explica: “Ele tem ação importante no organismo e representa a única fonte de energia para alguns órgãos, como o cérebro. Além disso, os alimentos com carboidratos também são fontes de fibras, vitaminas e minerais relevantes para as reações metabólicas”.

Apesar disso, há alguns pontos para serem salientados. “Prefira sempre frutas, vegetais e cereais integrais e evite ou exclua alimentos ultraprocessados. Além disso, escolha os alimentos com índice glicêmico baixo ou moderado, como feijões, ervilhas, lentilhas, aveia e quinoa”, esclarece.

