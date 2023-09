Polêmica culinária: Quem faz o melhor cachorro-quente? Cariocas ou paulistas?

O cachorro-quente, um ícone da culinária de rua brasileira, possui variações regionais que o tornam uma experiência gastronômica única.

Em São Paulo, por exemplo, o cachorro-quente é conhecido por sua generosidade de ingredientes, incluindo ervilha, batata-palha e milho enlatado. Por outro lado, o chef Eduardo Perrone, do Meat Downtown Burgers na capital paulista, destaca a combinação de purê de batata com carne moída como a característica distintiva do cachorro-quente paulistano.

No Rio de Janeiro, a criatividade culinária é elevada a outro nível, com ingredientes inusitados como ovos de codorna cozidos e até mesmo uvas passas sendo incorporados ao cachorro-quente. No entanto, segundo o chef, essas combinações podem não agradar a todos, devido às texturas e sabores divergentes.

Na opinião do chef, o cachorro-quente paulista se destaca como o melhor, devido à harmonia dos ingredientes, enquanto ele considera que a versão carioca pode parecer menos coesa devido à combinação de texturas e sabores contrastantes. Confira tudo o que o chef Eduardo Perrone tem a falar sobre o assunto na matéria de Luigi Di Fiore para o Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

