Polêmica na vitória do Top Chef Brasil: Participante alega conflito de interesses

A 4ª temporada do Top Chef Brasil terminou com Henrique Ide como vencedor, ganhando R$300 mil e o título de Top Chef. No entanto, uma participante chamada Jamili Massahud disse que Henrique já tinha trabalhado com um dos juízes, Felipe Bronze. As informações são do portal Metrópoles.

Jajá, como é conhecida, contou que não quer tirar o mérito de Henrique, mas que acha que a competição passa a ficar desequilibrada, quando alguém já tem um relacionamento com um dos jurados. A afirmação da chef dividiu opiniões na internet.

Alguns estão preocupados que a relação entre Henrique e um dos juízes possa ter afetado o resultado da competição. Agora, as pessoas aguardam uma resposta oficial da produção do programa para entender melhor o que aconteceu. E você, o que acha do ocorrido?

