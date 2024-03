Polvo e frutos do mar: 4 lugares imperdíveis em São Paulo

Se peixes, polvos e outras iguarias marítimas fazem parte dos seus desejos gastronômicos, apostar em restaurantes de culinária portuguesa pode ser uma excelente opção, visto que, por ser costeiro, o país tem tradição no preparo de frutos do mar.

São Paulo é um dos lugares em que se pode encontrar bons restaurantes com essas e outras opções, espalhados pelos bairros localizados mais ao centro da cidade. A seguir, recomendamos 4 deles:

Rancho Português

De segunda a sexta-feira a casa serve um menu executivo por R$ 86, com couvert, entrada e prato principal. Além disso, existem opções como bolinho de bacalhau (8 unidades por R$ 78) e polvo à lagareiro.

Onde: Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. Instagram: @ranchoportuguessp.

A Bela Sintra

Além de pratos com carnes como pato, cordeiro e chouriço, o restaurante tem um cardápio grande para frutos do mar. Entre as opções, encontram-se camarão ao curry (R$ 224), que acompanha arroz de amêndoas, e bacalhau no forno à portuguesa (R$ 236), que leva cebola, ovos, tomate, batata, brócolis e alho,

Onde: Rua Bela Cintra, 2325, Jardim Paulista. Instagram: @restauranteabelasintra.

Tasca da Esquina

Com o cardápio prestes a receber novos pratos, o Tasca tem opções como caril de camarão (R$ 149) e bacalhau a Brás (R$ 159).

Onde: Alameda Itu, 225, Cerqueira César. Instagram: @tascadaaesquinaasp.

Gajos

O Gajos trabalha com várias versões de bacalhau, com preços que partem de R$ 102, e também com sardinhas, que fazem parte do principal petisco da casa, feitas na brasa e acompanhadas de pimentões e batatas cozidas (4 unidades por R$ 58).

Onde: Alameda dos Arapanés, 1307, Moema. Instagram: @restaurantegajos.

Esses endereços fazem parte da curadoria presente no roteiro ‘Onde comer comida portuguesa em SP? Veja cinco restaurantes imperdíveis’, por Giulia Howard. Confira-o na íntegra aqui.