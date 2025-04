Por que a colomba pascal tem esse nome? Entenda o significado

Com a chegada da Páscoa de 2025, também surgem dúvidas e curiosidades sobre as tradições da época. Uma delas é sobre a colomba pascal: por que o doce leva esse nome?

Por que colomba pascal?

De acordo com a matéria de Giulia Howard, do Paladar, tradicionalmente, o prato deve ter o formato de pomba - e na língua italiana o nome do animal é colomba.

No caso, o bichinho foi escolhido para representar o prato por conta do seu simbolismo. Segundo a chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, Larissa Brito, a pomba “simboliza a paz e a ressurreição de Cristo, reforçando sua relação com a Páscoa”.

O time da Confeitaria Dama também revelou que o processo de fazer a colomba se equipara a um quebra-cabeça. Primeiro, eles precisam fazer os cilindros maiores e alongados e, depois, as asas são feitas em cilindros menores colocados de ambos os lados do maior.

TB SÃO PAULO SP 26/02/2024 PALADAR - TESTE DE COLOMBA PASCAL - Teste de Colomba pascal. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADÃO Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

A melhor colomba pascal

Agora que você conhece o significado da colomba pascal, que tal experimentar uma das melhores do mercado? O Paladar testou diversas marcas e revelou as campeãs. Veja a matéria completa aqui.

Como escolher?

Na hora das compras, é interessante ficar de olho em algumas características da colomba pascal para acertar a mão na escolha. Especialistas dão dicas práticas, como o cheiro e a embalagem, e revelam o que você precisa saber. Veja a matéria completa aqui.