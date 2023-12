Por que as cervejas eram usadas como hidratante?

Se há algo que não é novidade para o brasileiro é a cerveja, uma das bebidas mais populares tanto nacional quanto internacionalmente, afinal ela faz parte de festas, churrascos, finais de expedientes, da feijoada aos domingos, da reunião de familiares e amigos para assistir partidas de jogos de futebol, entre outras ocasiões que fazem parte da nossa cultura.

A bebida foi descoberta há milênios por civilizações antigas e vem conquistando a humanidade de geração em geração por seu gosto único e também por algumas outras propriedades. É bem verdade que o produto que se originou a partir do desenvolvimento de técnicas de fermentação e malteação pode fazer parte da cocção de alimentos, mas você sabia que, durante certo período no Egito Antigo, sua espuma era utilizada como hidratante?

De acordo com o portal A Gazeta, era um costume entre as egípcias utilizar a espuma da cerveja para hidratar a pele e os cabelos, principalmente os de textura cacheada. Acreditava-se que os fios ficavam mais definidos e volumosos.

Hoje, no entanto, a prática não é recomendada, e a cerveja é utilizada somente para fins alimentícios. Atendendo a esse propósito, é fácil encontrar a bebida em diversos formatos nas gôndolas do supermercado, e para ajudá-lo a levar as melhores da classe puro malte para casa, o Paladar realizou testes com especialistas. Confira o resultado aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui.