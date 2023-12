Por que azeite da Espanha é considerado um dos melhores do mundo?

Muitos não sabem, mas o azeite possuí uma capital mundial, a cidade de Jaén, na Espanha, é conhecida por fabricar os melhores azeites do planeta.

A qualidade dos azeites acima da média é fruto de uma ideia que teve início há cerca de 20 anos, quando a marca Oro Bailén passou a colher a azeitona antes do que era previsto, mais especificamente durante o mês de outubro.

Antes, os produtores esperavam mais um mês para colher a azeitona já madura, com mais suco e, com isso, ter mais azeite em volume.

O novo foco, porém, é colher as azeitonas no momento que começam a ficar maduras. Assim, consegue-se um azeite de mais qualidade, com um sabor concentrado e mais marcante do que aquele com a azeitona já madura, um pouco passada.

Mas não é apenas isso que influencia na qualidade do azeite, a forma como a fruta é colhida também contribuí para seu sabor.

Ao Paladar, José Dante Gonzales, dono da Oro Bailéneles, contou que levam apenas duas horas entre a retirada da azeitona de seu galho até o momento que um imenso tubo começa a ser abastecido com o azeite. É essa rapidez que garante que o suco ficará com um sabor mais fresco, tornando o azeite mais saboroso.

