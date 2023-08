Por que brasileiro coloca cream cheese em pratos japoneses? Foto: Barbara Burnier

A culinária japonesa está presente no mundo inteiro, com uma grande variedade de ingredientes e pratos. Os sushis podem ser encontrados em diversos lugares considerados “inusitados”, como por exemplo em churrascarias no Brasil.

Não é incomum encontrar no Brasil pratos com mangas, morangos, chocolates, e o mais famoso: o cream cheese. Mas, uma pergunta que não quer calar é: de onde surgiu o uso do cream cheese na culinária japonesa?

O cream cheese foi uma adição dos americanos nas preparações da comida japonesa. Um dos pratos mais populares com o ingrediente é o Hot Filadélfia, um roll com salmão, cream cheese e farinha panko. Os brasileiros reproduziram e popularizaram esse sabor.

Segundo o portal Receitas, da Globo, não é errado acrescentar esses ingredientes diferentes nos pratos. É apenas uma adaptação e uma inspiração. E você? Prefere com ou sem cream cheese?